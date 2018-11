"Castagne e novelle", tra narrativa e spettacoli nel centro storico di Spoltore

La “Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 borghi” organizza per sabato 24 novembre “Castagne e novelle”, con il patrocinio del Comune di Spoltore.

Appuntamento in centro storico con letture di storie e novelle, laboratori, danze artistiche, musiche a tema, spettacoli di burattini e attività per i più piccoli.

Non mancherà, ovviamente, la parte dedicata all'enogastronomia tra vino novello e piatti a base di castagne. Infine ci saranno spazi allestiti per lo scambio dei libri.