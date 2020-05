Cantine Aperte “Insieme”, edizione virtuale ai tempi della pandemia

Cantine Aperte “Insieme”: questo il titolo scelto per l'edizione 2020 che sarà virtuale, visti gli attuali tempi della pandemia, ma si terrà ugualmente per dare un senso di continuità alla manifestazione che si ripete ormai da quasi 30 anni.

Organizza il Movimento Turismo del Vino, appuntamento sabato 30 e domenica 31 maggio. Ecco cosa spiega il presidente Nicola D’Auria:

«Alla luce dell’ultimo Dpcm, 'Cantine Aperte' non si potrà svolgere nella modalità che tutti conosciamo: per questo motivo daremo vita all’edizione speciale #CantineAperteInsieme, che sarà l’occasione per restare accanto ai winelovers e lanciare i prossimi appuntamenti di Cantine Aperte nell’autunno 2020».