'Calici di Stelle - Prendila con Vinosophia' a Chiusa Grande di Nocciano

Chiusa Grande a Nocciano ospita 'Calici di Stelle'. Domenica 4 agosto dalle ore 19:30 la cantina della Vinosophia apre le sue porte alla manifestazione estiva principe dell'associazione Movimento Turismo Vino Abruzzo.



Stand gastronomici di street food 100% nostrano, musica ed intrattenimento dal vivo con Arualband e I 4 Santi, tour della cantina, degustazione nel giardino sul vigneto seduti sulle balle di fieno e un'esclusiva cena solo su prenotazione nella nostra splendida terrazza per essere ancora più vicini alle stelle.



La cucina de 'Il cerchio e la botte' ha creato per la serata un menù di quattro portate da abbinare ai nostri vini Chiusa Grande ad un costo complessivo per persona di 50 euro. Per prenotazioni chiamare lo 085/847460 o mandare una mail a info@chiusagrande.com.

Inoltre durante la serata l'ingegner Perenich, presidente dell'Associazione degli Astrofili Teatini, guiderà gli ospiti della terrazza alla scoperta delle meraviglie del firmamento. Bus navetta dalla stazione di servizio di Megalò dalle ore 19.30 alle ore 2 ogni 30 minuti.