Tutto pronto per l'11esima edizione di “Cacio in festa”

Formaggio mon amour: domenica 1° luglio si terrà l'11esima edizione di “Cacio in festa”, la manifestazione che apre le porte dei caseifici abruzzesi.

Per un'intera giornata le aziende daranno ai visitatori la possibilità di partecipare a una serie di attività: dalle degustazioni alle visite guidate, da momenti di informazione al puro intrattenimento. Un'occasione ghiotta per trascorrere una giornata in fattoria e conoscere le modalità con cui i formaggi vengono prodotti, il contesto territoriale in cui nascono e le tecniche utilizzate da ogni azienda, ma soprattutto un momento di incontro tra pubblico e produttori, per mostrare la passione e l'esperienza che quotidianamente i “mastri casari” mettono nel proprio lavoro.

Quest’anno sono 22 le aziende aderenti all’iniziativa, posizionate in tutti gli angoli delle province d’Abruzzo, pronte ad accogliere i numerosi amanti del “buon formaggio”.

Le aziende agricole casearie abruzzesi aderenti all’iniziativa (comprese quelle della provincia di Pescara) sono riportate sul sito Internet www.cacioinfesta.it e sulla pagina Facebook dedicata all’evento. L'iniziativa è promossa da Meta srl in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo.