‘Bacco a Salotto’, in corso Umberto 3 giorni ricchi di appuntamenti enogastronomici

Tutto pronto per la prima edizione di ‘Bacco a Salotto’, tre giorni ricchi di appuntamenti enogastronomici, in cui la preparazione dei piatti si affiancherà all’illustrazione delle fasi di realizzazione, evento promosso in compartecipazione con Cna Ambulanti Pescara e Aima – Associazione Italiana Mercanti Ambulanti.

25 espositori che per tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, lungo corso Umberto, proporranno al pubblico i migliori assaggi della cucina tipica abruzzese e umbra, innaffiati da vino novello, senza disdegnare delle creazioni internazionali, come la piadina olandese o la birra della Repubblica Ceca, affiancati dall’esibizione musicale di 9 gruppi musicali.

Ecco cosa ha spiegato Damiano Manzionna, organizzatore e capofila dell’evento:

“La manifestazione nasce sulla scorta di un evento simile partito vent’anni fa nella cittadina di Noci, in provincia di Bari, una manifestazione iniziata in sordina e che oggi attira un pubblico di decine di migliaia di persone, divenendo un appuntamento fieristico clou dell’autunno pugliese, un’occasione per far scoprire ai turisti che ogni anno animano la rassegna le primizie del territorio, ma anche piatti tipici rivisitati da chef gourmet, arricchendosi ogni anno di nuove proposte artistiche. Quest’anno abbiamo deciso di esportare il progetto-pilota di Noci, scegliendo la piazza di Pescara come quella meglio rispondente alle esigenze anche degli espositori e come la più ricettiva rispetto alle novità, individuando il mese di novembre come quello più appetibile, quando ci si prepara ad affrontare il Natale ma comunque si cercano anche attività interessanti, nuove e accattivanti per riempire le giornate più corte”.

Gli stand saranno dislocati unicamente sul lato sud dell’asse pedonale. ‘Bacco a Salotto’ sarà un’occasione per far emergere e valorizzare le nostre tipicità, dai primi piatti, con gli anellini alla pecorara, ai tradizionali e tipici arrosticini, per poi metterli a confronto con alcune tipicità della tavola umbra.

La kermesse si aprirà alle 18 di venerdì 15 novembre con l’inaugurazione ufficiale dell’area espositiva, che, fra l’altro, prevede la presenza di uno stand dedicato esclusivamente alle cantine abruzzesi, uno per la birra della Repubblica Ceca, lo stand della piadina olandese, un altro riservato ai dolci della tradizione abruzzese e siciliana, senza dimenticare quello delle caldarroste.

9 le band che per tre giorni accompagneranno la rassegna; venerdì 15 si alterneranno sul palco: