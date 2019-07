Orgoglio da esportazione, in provincia di Venezia un festival dedicato agli arrosticini

Gli arrosticini "sbarcano" in Veneto, per la precisione a Mira, in provincia di Venezia, dove da giovedì 1 a domenica 4 agosto saranno protagonisti della 14a edizione di "Bombette vs Arrosticini", festival enogastronomico in programma nel parco di Villa Widmann Rezzonico Foscari con tanti tipi di carne, da accompagnare a birre selezionate, musica ed eventi, area tavoli all’aperto nel parco e possibilità di asporto e take away.

Su un ring molto speciale – 40 metri lineari di griglie – ci saranno due sfidanti d’eccezione:

da un lato le bombette pugliesi (involtini di vitello ripieni o avvolti da capocollo, con un cuore di caciocavallo o canestrato pugliese)

dall’altro, gli arrosticini, rigorosamente cotti alla brace sulle fornacelle

Questi gli orari di apertura: