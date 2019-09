"Aria di San Daniele" arriva a Pescara con la degustazione del prosciutto Dop

Dal 6 all’8 settembre il Consorzio del Prosciutto di San Daniele arriva a Pescara con 'Aria di San Daniele', per tre imperdibili appuntamenti dedicati alla degustazione del Prosciutto di San Daniele Dop e alla scoperta dello splendido territorio dal quale, da centinaia di anni, questa eccellenza del Made in Italy ha origine.

'Aria di San Daniele' porta tutta l’esperienza valoriale, di gusto e convivialità del San Daniele DOP nelle principali città italiane, con una serie di serate-evento in locali selezionati durante le quali è possibile degustare il Prosciutto di San Daniele Dop affettato al momento - con taglio a mano o a macchina - da un esperto tagliatore che fa gli onori di casa, raccontandone origini, peculiarità e proponendone sfiziosi assaggi. Inoltre, il Prosciutto di San Daniele è utilizzato come ingrediente all’interno di preparazioni esclusive pensate ad hoc dai ristoratori e, per l’occasione, inserite a menù.

Nel weekend del 6-8 settembre, tre selezionati locali ospiteranno altrettanti appuntamenti all’ora dell’aperitivo, durante i quali gli amanti del buon vivere e del buon cibo avranno la possibilità di gustare l’ineguagliabile dolcezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Di seguito un elenco dei locali coinvolti: