Aperitivo con 3 vini rosati e 8 finger food gourmet all'Enoteca Artistica ArtDiWine

Giovedì 27 giugno una serata di puro gusto e relax, degustare con tutta calma degli ottimi vini rosati, in un ambiente curato e accogliente, per un aperitivo da ricordare.



Degustazione di 3 Rosati abruzzesi, a scelta tra i 6 proposti, con abbinamento di 8 finger food gourmet. 3 Calici + 8 Finger food gourmet: € 12 a persona. Dalle 19:30 in poi.



Scegliete i 3 calici che preferite tra:

De Luca - "Ritratto di Costa" Rosato Ipg

Eredi Elegonziano - "Anxanum" Cerasuolo d’Abruzzo Doc

Margiotta - "Ferax" Cerasuolo d’Abruzzo Doc

Rabasco - "Damigiana" Rosato Igt

Rosarubra - Cerasuolo d’Abruzzo Doc

Siddùra - "Nudo" Cannonau di Sardegna Doc Rosato

La degustazione include:

Mortadella artigianale marchigiana

Spicchi di pecorino di Campo Felice con miele millefiori Bio

Biscotto salato con paté di pomodori secchi Bio e granella di noci

Biscotto salato al cacao con caciotta stracchinata, miele Bio e noci

Crostino con ventricina artigianale del vastese

Crostino con lardo artigianale

Crostino con cipollata Bio

Ciliegie a Km 0

Pochi i posti disponibili, prenotazione consigliata.