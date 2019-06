Aperitivo con i vini di Rabasco e finger food gourmet all'Enoteca Artistica ArtDiWine

La sera di venerdì 28 giugno un aperitivo speciale: in degustazione i vini Rabasco, provenienti dal terroir vestino e con indicazione specifica della vigna di produzione, in abbinamento a 6 finger food gourmet.



La degustazione include 1 calice a scelta tra bianco, rosato e rosso + 6 finger food gourmet

Costo di partecipazione: € 7 a persona. Dalle 19:30 in poi.



La degustazione include tutto quanto segue:

Crostino con cipollata Bio

Crostino con lardo artigianale

Crostino con Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop e origano

Biscotto salato con crema di pomodori secchi Bio e granella di noci

Spicchi di pecorino di Campo Felice con miele millefiori Bio

Caciotta semistagionata di capra e mosto cotto

Pochi i posti disponibili, prenotazione consigliata.