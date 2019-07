'Aperitivo con i poeti' nell’enoteca ArtDiWine

Giovedì 4 luglio alle ore 18 venite a gustare un aperitivo originale a Pescara. Potrete ascoltare un recital di poesie in lingua e in vernacolo, assaporando i finger food gourmet preparati da noi in abbinamento a vino, spumante, birra artigianale, té in foglia o infuso.



L'APERITIVO

Té in foglia freddo con finger food dolce o salato: € 5

Infuso in foglia freddo con finger food dolce o salato: € 5

Calice di spumante o vino con finger food: da € 5

Birra artigianale 33 cl con finger food: € 7



I POETI

Gabriella Bottino

Milvia Di Michele

Ubaldo Giacomucci

Leda Panzone

Riccardo Santini

Mara Seccia

Rosetta Viglietti



I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata. Prenotazioni: Tel. o Whatsapp 371/3755554 oppure scrivete a info@artdiwine.it.