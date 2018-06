Ad Alanno la Festa della Birra: tre giorni di eventi tra musica e gastronomia

Sarnno tre giorni di eventi quelli in programma ad Alanno per la Festa della Birra. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Alanno cultura&tradizione, in collaborazione con la sezione locale dell'Avis e patrocinato dal Comune di Alanno, sarà l'occasione per trascorrere piacevoli serate con musica, spettacoli, tipicità gastronomiche e ovviamente ottima birra.



L'appuntamento è in programma per venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio a partire dalle ore 20 ad Alanno Scalo.

Venerdì si esibiranno i Jolly Blu, tribute band di Max Pezzali e 883; sabato toccherà ai Desperados, tributo a Mannarino. Domenica si chiuderà con gli Psycho Chicken e la loro carica di rock anni '60-'70.