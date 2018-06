Sabato 7 luglio un viaggio fra i misteri d'Abruzzo all'insegna della solidarietà

Una giornata fra i misteri d'Abruzzo, un itinerario storico e naturale con uno scopo benefico. Sabato 7 luglio l'associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella propone un viaggio a tappe alla scoperta dei luoghi sacri e ricchi di storia e simboli della nostra Regione, guidati da Valerio Ivo Montanaro, studioso, scrittore e simbolista ed esperto di esoterismo.

Il ricavato della gita sarà donato in beneficenza all'associazione, che opera per la tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale.

Il programma prevede partenza alle 9 partenza in autobus da Pescara colli, area del parcheggio Conad; 10,30 arrivo all'eremo di San Venanzio Raiano (Aq) con permanenza sul posto un'ora; 12,30 arrivo a San Pietro ad Oratorium, permanenza sul posto un'ora. Due ore per pausa pranzo al sacco nell'area verde di San Pietro ad Oratorium; 16,00 arrivo a San Tommaso a Caramanico, permanenza sul posto un'ora; 17,00 partenza per Pescara, arrivo previsto alle 18,00.

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, 15 euro per bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Viaggio in autobus con autista dedicato. Prenotazioni entro il 30 giugno, per info: Tel. 3388008599; 34942895; email: info@ilsorrisodimarinella.it.