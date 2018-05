Il Rotary Pescara Nord premia i Vigili del Fuoco impegnati a Rigopiano

Il Rotary Pescara Nord, guidato dal presidente Gianluigi Peduzzi, ha conferito il 'Paul Harris fellow', massima onorificenza rotariana, agli Usar Lazio (Urban, Search and Rescue), personale dei Vigili del fuoco specializzato in soccorso sotto le macerie per eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti idrogeologici.

In rappresentanza dell'Usar Marco Filabozzi, Stefano Biagioli e Stefano Simoni che nella serata di premiazione hanno ripercorso i momenti del salvataggio degli 11 superstiti di Rigopiano.

"Eravamo sopra tre metri di neve, calcinacci, alberi, sassi, abbiamo pensato non ci fosse nessun superstite, poi la ricerca spasmodica di segnali, l'accendersi della speranza nell'ascoltare le voci in lontananza e la commozione nel raggiungere, scavando e rimuovendo gli ostacoli, i bimbi intrappolati al buio nella sala da biliardo".

Presenti alla serata anche il prefetto di Pescara Gerardina Basilicata, il questore Francesco Misiti e il comandante dei Vigili del fuoco della provincia di Pescara Vincenzo Palano.