Rosarubra, Sangrìa e musica acustica live all'enoteca ArtDiWine

Venerdì 5 luglio alle ore 20:30 una serata di gusto e divertimento con musica dal vivo. Protagonisti della degustazione i vini della cantina Rosarubra, Intimo e Triluna, da assaporare in purezza oppure "in alchimia" nella sangria.



Costo 1 calice + degustazione gourmet abbinata + dessert + musica acustica dal vivo: € 16 a persona. Sarà possibile assaggiare una selezione speciale di salumi e formaggi artigianali con finger food gourmet e dessert:



* Lonza artigianale



* Pancetta tesa con cracker artigianali



* Salsiccia dolce artigianale



* Salsiccia di fegato artigianale



* Semistagionato di capra



* Pecorino stagionato in grotta



* Ciotolina di sottoli Bio d’autore



* Biscotto salato con crema di pomodori secchi Bio e granella di noci



* Crostino con cipollata Bio



* Dessert: Crema pasticcera e mosto cotto con ferratella artigianale



Special guest musicale l'artista Donato Zizi che con chitarra e voce eseguirà una scaletta ricca di sorprese, in cui brani italiani e internazionali saranno uniti da un fil rouge che si dipanerà nel corso della serata. I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata: Tel. o Whatsapp 371/3755554 o info@artdiwine.it.