Riapre l'Isola dei Bambini di “Amare Montesilvano”

E' tutto pronto per la 20a edizione. Mancano ancora piccoli accorgimenti organizzativi che Alberto Falasca e il suo staff sapranno colmare entro venerdì 6 luglio dalle ore 19 per accogliere i numerosi bambini che saranno ospitati nell'Isola dei Bambini in corso Strasburgo a Montesilvano.

Dopo il sempre crescente successo di pubblico e di bambini del 2017, quest'anno avremo una Isola dei Bambini ancora più ricca di appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie. 10 gli appuntamenti in programma, di cui 9 dedicati ai mercatini per i bambini. Ad ogni mercatino sarà abbinata un'attivita’ con la presenza di Enti e Associazioni. Cominciamo domani con i ”Laboratori delle ghirlande e collane hawaiane di Mimma e Adelia”

Saranno effettuate attività ludico educative con laboratori a tema. Due le novità di quest'anno, la presenza della Guardia Costiera con “Bambini al mare... in sicurezza” una vera e propria lezione per affrontare una giornata al mare “in...sicurezza” tenuta da specialisti del settore e la presenza della pugilistica ASD Di Giacomo con un vero ring di pugilato dove i bambini assisteranno alle esibizioni di professionisti e maestri e dove i bambini potranno provare ad esibirsi.

La serata del 17 agosto è dedicata all'educazione stradale e pedonale organizzata con la Polizia locale di Montesilvano. Una serata sarà dedicata alla “3a Mostra Fotografica sulla Montesilvanesità” e all'esposizione dei lavori del “13° Concorso di Poesia Pittura e Fotografia” quelli già premiati della sezione dedicata alle scuole e quelli che saranno premiati nel mese di agosto.