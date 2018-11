Inaugurato il Mc Donald's sulla riviera al posto di Guerino [FOTO]

Il Mc Donald's del lungomare di Pescara ha aperto ufficialmente questa sera dopo gli annunci e i proclami fatti nei giorni scorsi. Non c'è stata comunque la folla delle grandi occasioni, probabilmente a causa della temperatura gelida che ha frenato la curiosità e l'interesse soprattutto dei giovani.

Francesco Severi, titolare della Denver, società che gestisce altri tre punti Mc Donald's nel comprensorio cittadino, gongola insieme alla moglie, al figlio e all'architetto Antonio Milillo per questa nuova avventura imprenditoriale.

Il manager di origine Italo-venezuelana replica seccamente alle critiche piovute per questa trasformazione d'uso di un locale storico come l'ex ristorante Guerino:

"Noi rispondiamo con i fatti, dal momento che lo stesso gruppo Di Carlo, proprietario delle Mura, non ha ricevuto in questi anni alcuna offerta concreta per la riqualificazione della struttura. Da questa sera 50 giovanissimi nostri dipendenti si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, con regolare stipendio e contratto di assunzione. Nei prossimi giorni organizzeremo una cerimonia inaugurale rivolta esclusivamente alla classe politica e imprenditoriale della città".