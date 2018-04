ReumaDays, a Pescara la campagna di sensibilizzazione su malattie reumatologiche

Toccherà anche la città di Pescara, il 20 e 21 aprile, la campagna nazionale itinerante #ReumaDays organizzata dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), con la messa in campo delle strategie operative dell’Unità Complessa di Reumatologia della ASL di Pescara, con l’intento di incrementare il livello di conoscenza e consapevolezza sulle malattie reumatologiche.

Dibattiti, testimonianze, info point ed esami strumentali si terranno in Piazza Salotto nelle due giornate dedicate alla prevenzione delle malattie reumatiche con la collaborazione della UOC Reumatologia di Pescara e l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) Abruzzo.

Si partirà venerdì 20 aprile alle 10 del mattino con la tavola rotonda dal titolo “PDTA e Rete Reumatologica Regione Abruzzo” che vedrà la partecipazione del Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, del Dott. Alfonso Mascitelli (Direttore Generale Azienda Sanitaria Regionale), del Dott. Armando Mancini (Direttore Generale ASL Pescara), del Dott. Marco Gabini (Direttore UOC Reumatologia ASL Pescara), del Dott. Luigi Di Matteo (Vicepresidente SIR), del Dott. Francesco Delle Monache (Delegato regionale SIR Abruzzo Molise), della Dott.ssa Irene Rosini (Presidente IPASVI) e della dott.ssa Fiorella Padovani (Presidente A.A.Ma.R).

Nel pomeriggio, dalle ore 15 in poi, la parola passerà ai pazienti con incontri, proposte e testimonianze, a cura di Fiorella Padovani (A.A.Ma.R.) che introdurrà il racconto di Ilaria Bini dell’Associazione ANMAR Young (pazienti giovani dai 18 ai 35 anni), di Luigi D’Alessandro di Chieti (ARARA bambini reumatici), di Mattia Pellegrini di Teramo (ATEMAR), di Manuela Formichella, Soprano di Giulianova (TE) e della dott.ssa Miria Di Giosaffatte, psicologa e consulente (A.A.Ma.R.). Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà possibile effettuare Screenig gratuiti MOC e Capillaroscopia.

Sabato 21 aprile si parlerà della correlazione tra dieta e malattie reumatologiche con il dibattito “Microbiota intestinale e malattie reumatiche: il ruolo della dieta”, al quale interverranno il Dott. Marco Gabini (Direttore UOC Reumatologia ASL Pescara), la Dott.ssa Paola Volpe (Dirigente Medico UOC di Reumatologia Pescara) e il Dott. Tino Di Sipio (Gastronomo esperto di cucina del territorio). Dalle ore 15 alle ore 18 sarà possibile effettuare Screenig gratuiti MOC e Capillaroscopia.

Inoltre, nel corso dell’intero evento sarà attivo uno “sportello tecnico” al quale ci si potrà rivolgere per informazioni e chiarimenti su qualsiasi procedura, trattamento o curiosità scientifica riguardante le patologie reumatiche e le terapie più moderne. Tra queste ultime spicca l’utilizzo di farmaci biologici per il trattamento delle patologie.

“I trattamenti con farmaci biologici – spiega il Dott. Marco Gabini (foto), Direttore UOC Reumatologia ASL Pescara – hanno cambiato notevolmente la vita di molti malati. Si tratta un’innovazione terapeutica da non sottovalutare e molto utile per il miglioramento del quadro clinico dei pazienti in età lavorativa poiché abbassano in maniera considerevole l’assenteismo a lavoro dei pazienti stessi. A Pescara sono circa 500 i malati già trattati con farmaci biologici e sarà attivo dalla prossima settimana un piano assistenziale specifico, EasyCare, per i malati che vanno assistiti anche fuori dal contesto ospedaliero: per questa ragione abbiamo creato un team di professionisti che possano garantire ai pazienti una rete assistenziale specifica, il tutto finalizzato all’ascolto del malato e all’abbattimento delle barriere tra medico e paziente”.