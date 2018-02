Genitori, alunni e insegnanti insieme per il restyling del MiBe Bellisario

Il Liceo Artistico Musicale e Coreutico MiBe di Pescara, polo artistico di eccellenza, vedrà impegnati personale scolastico, genitori e alunni in un’importante opera di abbellimento e riqualificazione della sede Bellisario, in via Einaudi 2, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Istituto d’Arte Vincenzo Bellisario, oggi Liceo Artistico, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

L’iniziativa mira alla valorizzazione di un luogo che in cinquanta anni ha dato vita a talenti nel campo dell’arte, nel disegno comune di coinvolgere tutte le parti in causa e aprire la scuola al territorio, rendendola luogo costruttivo e di incontro comune nel quale tutti partecipano e si impegnano a ripulire e mantenere decorosi gli spazi vissuti ed abitati ogni giorno.

Si tratta di un’iniziativa degna di nota, unica nel suo genere. Le famiglie hanno ricevuto una lettera di invito e agli studenti che parteciperanno verrà riconosciuto un credito formativo e/o un attestato di merito.