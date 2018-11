"Ready for the future", il brano di Martina Pavone dedicato ai teenagers

Il Centro Studi Musicali L'Assolo ha da poco pubblicato il brano 'Ready for the future', a cui sono collegati alcuni progetti dedicati ai teenagers con particolare attenzione ai ragazzi in età di scuola media, 11-14.

Il brano è cantato da Martina Pavone, 12enne di Montesilvano, ed è stato scritto da Simone Pavone e Flavio De Carolis che ne ha curato anche la produzione.

Il testo ricorda ai ragazzi che il futuro è nelle loro mani, devono seguire i sogni e le passioni cercando di non correre il rischio di diventare superficiali, devono cercare di seguire l'istinto e cercare la parte profonda delle cose.

'Ready for the future' verrà pubblicato in tutti gli store digitali e soprattutto nelle piattaforme streaming, molto utilizzate dai ragazzi per ascoltare musica. Su Youtube è stato pubblicato un video con il testo, mentre il video ufficiale verrà registrato prossimamente durante un flashmob che vedrà la partecipazione di molti ragazzi di Montesilvano e Pescara.