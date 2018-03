Raccolta della Caritas all'Auchan di Pescara aeroporto

Si terrà sabato 17 marzo all'Ipermercato Auchan di Pescara Aeroporto la grande raccolta di abiti usati e calzature organizzata dalla Caritas della Diocesi di Pescara-Penne.



Per l'intera giornata i volontari, insieme ai collaboratori Auchan, raccoglieranno il materiale portato dai clienti. Chiunque può contribuire alla raccolta, portando maglie, camicie, pantaloni, gonne, calzature: da uomo, da donna o misura bambino, e che siano in buone condizioni.



Per ogni capo donato, l'Ipermercato Auchan di Pescara Aeroporto restituirà un buono spesa di 3 euro spendibile nel reparto tessile dell'ipermercato.



L'appuntamento è per questo sabato, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.