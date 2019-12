Anche a Pescara la raccolta alimentare per cani e gatti organizzata dal movimento animalista Abruzzo

Il movimento animalista Abruzzo, in collaborazione con la lega italiana difesa animali e ambiente, ha organizzato una straordinaria raccolta alimentare per cani e gatti, estesa su tutto il territorio regionale grazie a quattro punti di raccolta dislocati nei territori provinciali. Per la zona di Pescara è stato scelto il PetStore Conad in via elettra, 26 (zona stadio) dove sabato 7 dicembre, dalle ore 9 alle 20, sarà possibile donare crocchette e cibo in umido destinate alle colonie feline, ai cani randagi e a quelle famiglie che hanno difficoltà economiche per mantenere e alimentare i propri animali.

Gli altri centri dove in contemporanea si svolgerà la colletta sono il Nuovo Borgo a Sulmona, Arcaplanet di San Giovanni Teatino, Iperzoo di Francavilla al Mare, Supermercato Sì e Arcaplanet di Teramo.

Guido Mammarella, coordinatore per la Regione Abruzzo del movimento animalista: