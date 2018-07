Notte Bianca dell'Adriatico 2018: il programma completo

Tutto pronto la quarta Notte Bianca dell’Adriatico che si svolgerà sabato 14 luglio lungo tutta la riviera cittadina.

Loredana Berté, che sta vivendo davvero un periodo di grande e meritata nuova rimonta nel panorama musicale italiano, anche grazie ad alcune collaborazioni con musicisti molto in voga fra i giovanissimi, sarà una delle vere e proprie attrazioni di questa edizione: appuntamento con lei all’Arena del Mare. La Notte come al solito prevede concerti, esibizioni di attori, spettacoli, con ospiti del Fla al Teatro d’Annunzio e dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Si proverà anche a riproporre i fuochi sulla diga foranea.

Una grande festa per la città e per la regione, costellata di eventi e concerti da non perdere: oltre a quello di Loredana Berté c’è l’energica Irene Grandi allo Stadio del Mare, e poi Frah Quintale in concerto nell’area Cofa per il Terrasound Festival, Noyz Narcos zona Naiadi e tanto altro ancora, come Vincenzo Olivieri ed Edoardo Leo che si esibiranno prima della Grandi alla Nave di Cascella, poi, il teatro dialettale, gli incontri del Fla, gli eventi dell’Ente Manifestazioni, lo sport e tanti piccoli e grandi eventi che presenteremo nei prossimi giorni, insieme a tutte le ultimissime novità che stiamo mettendo a punto e alle notizie in merito a logistica e mobilità per vivere la notte al meglio.