"Manoppello sotto gli ombrelli" taglia il traguardo della 2a edizione

E' giunto alla sua seconda edizione "Manoppello Sotto gli Ombrelli", evento organizzato dall’Assessorato agli eventi e spettacoli del Comune di Manoppello, previsto per venerdì 24 agosto. 300 metri di ombrelli svolazzanti e colorati sulla testa di cittadini e turisti nel cuore del centro storico di Manoppello.

Dalle 19 in poi sarà possibile sedersi all'aperto sui tavolini allestiti lungo Corso Santarelli e degustare i prodotti tipici preparati dalle attività commerciali del territorio.

L’idea è nata per valorizzare ancora di più il centro storico di Manoppello e, dopo il successo dell'anno scorso, si è deciso di ripetere l'iniziativa, cercando di migliorare e rendere l'evento più godibile e fruibile per tutti coloro che vorranno nuovamente trascorrere del tempo in uno dei borghi più suggestivi d'Abruzzo.

Spazio dunque a finger food, pizza al forno a legna, lasagna tipica abruzzese, pizze fritte, trippa e fegatini di pollo, arrosticini, panini, porchetta e per i più golosi... gelati, cornetti e bombe alla crema! Non potrà mancare il famoso Amaro dello Speziale. Ad allietare la serata, musica e tanto divertimento.

Sarà previsto un bus navetta che collegherà il parcheggio predisposto presso la Basilica del Volto Santo con il centro storico.