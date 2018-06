Festa di San Cetteo 2018, gran finale con James Senese

Sarà un ritorno alla ritualità antica la Festa di San Cetteo che prenderà vita intorno alla Cattedrale dedicata al Santo Patrono della città dal 29 giugno al 1° luglio. Tre giorni di devozione, di eventi di un ritorno emozionale alla festa di un tempo con il Santo che andrà in processione sul fiume il pomeriggio di domenica e con un grande concerto per il finale, quello con James Senese e Napoli Centrale che il 1° luglio suonerà con la band Napoli Centrale in piazza Alessandrini, proprio dietro la Cattedrale.

La festa avrà anche una lotteria per i poveri e lunedì mattina 130 poveri saranno accolti in chiesa.

La processione della domenica pomeriggio

Alle 17,30 di domenica la processione che prima veniva fatta via terra passerà dalla Casa natale di D’Annunzio e da via Catone entrerà nella golena sud, il Santo si imbarcherà e arriveremo fino alla foce del fiume con due imbarcazioni per buttare una corona di alloro e fare una preghiera ai caduti, ai marinari. Capitani delle due barche saranno Vittorio Di Boscio e Claudio Lattanzio.

Il concerto di James Senese e Napoli Centrale si svolgerà in Piazza Alessandrini a partire dalle 22.

La festa di San Cetteo e l'identità dei pescaresi

E’ importante dal punto di vista dell’identità questa festa. La festa si è attenuata e persa, ma all’inizio del secolo scorso era sentitissima: si svolgeva nel triangolo fra piazza Unione, Garibaldi e via D’Annunzio nella seconda metà di agosto, il sabato, la domenica e lunedì e c’era una vera e propria gara di intrattenimento e un sentimento di appartenenza forte. C’era la tombola, c’erano le bande, un anno ci fu anche il Circo Barnum dall’America e giochi antichi, come l’albero della Cuccagna sul fiume, con la processione dei lumini che di sera passavano sull’acqua a simboleggiare la presenza delle anime.