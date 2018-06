Al via l’ottava edizione di Estatica con Dodi Battaglia, Riki, Emilio Solfrizzi e Coez

Sarà un’ottava edizione delle meraviglie, quella di Estatica. La rassegna estiva più attesa è in arrivo al porto turistico Marina di Pescara, che torna ad aprirsi alla città dal 22 giugno al 9 settembre. Musica, moda, big del mondo dello spettacolo e intrattenimento per tutta la famiglia, questi gli ingredienti. E non mancheranno degustazioni culinarie, percorsi enogastronomici, birre artigianali, street food. Anche grazie al patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Provincia e al Comune di Pescara, alla Provincia di Chieti. Nel ricco cartellone spiccano anche le collaborazioni con alcune delle più longeve e prestigiose realtà culturali cittadine, come l’Ente manifestazioni pescaresi (alcune date del Pescara Jazz e di Funambolika verranno ospitate in arena) e Premi Flaiano. Si rinnovano inoltre sinergie con operatori quali Maurizio Di Fulvio per Concerti sotto le stelle.

Si parte con Mediterranea - 22/23/24 giugno - che quest’anno si presenterà al pubblico con un format rinnovato che punta sul binomio enogastronomia-turismo, il tutto all’insegna delle eccellenze d’Abruzzo. Cambio d’abito dunque per il marchio della fiera dell’agroalimentare più longeva d’Abruzzo. A fare da cornice alle migliori realtà della regione più verde d’Europa, anche le eccellenze artistiche e artigianali, dall’oro al ferro battuto, dalle ceramiche alle pietre preziose. 4 le aree previste: Area espositiva per gli operatori del settor (prodotti tipici abruzzesi, olio, vino, pasta e cereali, formaggi e latticini, salumi, legumi, zafferano, tartufi, spezie, ortaggi, pane, dolci e prodotti da forno, conserve e sott’oli, miele, liquori, birra artigianale). Area somministrazione, dedicata alle birre artigianali ed alle proposte più gustose di cibi da strada, rigidamente “Made in Abruzzo”. Isola dei saperi e dei sapori, ovvero un’area convegni per corsi di degustazione e di assaggio dei prodotti identificativi del territorio. Area dedicata alle proposte turistiche, dedicata alle associazioni di promozione del territorio, ad alcuni musei, ai parchi e alle riserve d’Abruzzo.