Caboto Social Street, l'evento di riqualificazione artistica sulla via

Si svolgerà nella giornata di domenica 16 settembre Caboto Social Street, evento di riqualificazione artistica che si svolge in collaborazione fra l’assessorato alla Cultura e Nero la Factory, Cietta Studio, Addò agenzia di eventi, Progetto Industria Creativa, promotori dell’iniziativa. Una full immersion nell’ultimo tratto di via Caboto, tra via Vestea e via Vespucci, dalle ore 11 alla mezzanotte, fra musica, ospiti, live painting e altre iniziative.

In via Caboto prenderà vita un progetto di creatività e riqualificazione delle aree non-centrali che inizia questa domenica. Tutte le saracinesche saranno oggetto di street art e tutte le persone e le attività della via hanno partecipato costruendo insieme uno splendido programma di mostre, mercatini, workshop (e performance) di ballo swing e di breakdance, tanta musica e persino spettacoli di acrobati, giocoleria e magia, insieme ad attività per bambini. Arte, bellezza e anche enogastronomia, per la prima bella esperienza di movida comunitaria.