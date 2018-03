Solenne Processione del Venerdì Santo a Pescara centro: il programma

Si svolgerà nel giorno del venerdì Santo a Pescara, a partire dalle ore 19, la Solenne Processione del Venerdì Santo, trasmessa e animata da Radio Speranza in collaborazione con il movimento Pro-Sanctitate organizzata dalla Curia Metropolitana.

Il percorso

La Via Crucis partirà dal Santuario della Divina Misericordia nella chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, proseguirà lungo corso Umberto, via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele, ponte Risorgimento, via Conte di Ruvo per concludersi presso la Cattedrale di San Cetteo.