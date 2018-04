Primo Maggio Montesilvano: musica live, giochi per bambini e discoteca all'aperto

Dalla mattina fino a notte inoltrata. Il parco Giovanni Paolo II ospita la grande festa del primo maggio con tante iniziative per i bambini, i giovani e le famiglie. Un'intera giornata di festa organizzata dalla DJK, la community di disc jockey che in diretta radiofonica intratterrà in consolle il pubblico presente e gli ascoltatori di Radio International.

Per l'occasione ci sarà l'inaugurazione del chiosco bar de "Il Diavolo e l'Acquasanta". Non solo musica e drink, ma anche giochi gonfiabili, esposizione di auto d'epoca, degustazioni gastronomiche e sfilate di moda. Tra i momenti più attesi del programma, i due concerti live delle band "Studio 54" e "Fuori Rotta". L'ingresso è gratuito.