Primo atterraggio sulla Luna, 50 anni fa anche il tacchino abruzzese sull'Apollo II

C'era anche un pezzo d'Abruzzo sull'Apollo II, la navicella che portò 50 anni fa gli astronauti al primo atterraggio sulla Luna. L'Alberghiero De Cecco ha voluto dedicare ieri 23 marzo un evento all'importante anniversario, con un evento - dibattito e l'esposizione di alcune foto originali.

Il tacchino alla Canzanese, infatti, fu scelto fra gli alimenti per il menù degli astronauti nella storica missione, come raccontato nell'Officina del Gusto dell'istituto da nutrizionisti, astronomi, docenti, Accademici della cucina e rappresentanti delle Istituzioni, tra cui il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, Rossella Mosca dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Don Antonio De Grandis del Tribunale Ecclesiastico, Gemma Andreini vicepresidente Fidapa, Mariusz Szymanski, Presidente del Lions Club, Vittorina Castellano dell’Associazione ‘Teatranti d’Abruzzo’ e Vincenzo D’Antuono, in rappresentanza del Rotary Club Pescara.

Dopo gli interventi prettamente tecnici e scientifici, si è parlato degli aspetti nutrizionali del tacchino alla canzanese, che poteva essere consumato facilmente freddo dagli astronauti. Infine è stato Domenico Russi, Delegato provinciale dell’Accademia della Cucina, a fornire la ricetta ufficiale del Tacchino alla Canzanese. A caratterizzare ulteriormente l’evento sono stati il collegamento via skype con il sindaco di Canzano, in provincia di Teramo, Franco Campitelli e la presenza del fotografo Nicola Vincenzo Rinaldi,

primo italiano, nato a Bologna, ma di origini abruzzesi, a vincere il concorso fotografico internazionale Sony World Contest 2019 che in mattinata ha incontrato i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, presieduta da Mattia De Lellis. Infine un assaggio di tacchino alla canzanese offerto a tutti i presenti.