Il presepe vivente di Tocco da Casauria taglia il traguardo dell'ottava edizione

A partire dalle 18 di domenica 30 dicembre si terrà a Tocco da Casauria, sul belvedere del più antico quartiere cittadino “Valle”, l’ottava edizione del Presepe Vivente che l’anno scorso venne rinviata per cause di forza maggiore.



Il coinvolgente evento popolare e religioso è curato dagli operatori dell’Associazione “Amici del Presepe Vivente e in Miniatura” di Tocco, presieduta da Fausto Quattrocelli, coadiuvato da Antonio Salce e Sigfrido Di Loreto che si sono occupati del confezionamento dei costumi, del montaggio delle scene, delle luci e della fonia, procurandosi anche i vari attrezzi e le masserizie.



L’evento, patrocinato dal Comune di Tocco da Casauria, è realizzato con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, dell’Endas, dell’Avis e dei ragazzi dell’oratorio “The Dream”. Decine i figuranti che si vestiranno con abiti d’epoca per interpretare i vari personaggi del Presepe: San Giuseppe, la Madonna, Gesù Bambino, i Re Magi, oltre ai legionari romani, agli artigiani, ai contadini, ai pastori, alle donne e ai bambini.