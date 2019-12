Presepe e concerto gospel al Dome theatre in piazza Salotto: gli eventi in programma venerdì 13 dicembre

Nuovo fine settimana di eventi al Dome theatre in piazza Salotto. Si parte alle 21 di domani 13 dicembre verrà presentato ed inaugurato dal sindaco Masci e dall'assessore Cremonese il presepe realizzato e donato a Pescara dal Comune di Fano Adriano.

Alle 22.30 in programma lo spettacolo gospel con Deborah Moncrief ed il Millenuim Gospel Singers, talenti di livello internazionale uniti dal 2000 dal Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. Il gruppo vanta concerti in tutta Europa ed anche in Italia come al teatro Donizetti di Bergamo, al teatro olimpico di Roma e al Sashall di Firenze.

L'ingresso è gratuito ma per chi volesse prenotare un posto a sedere può farlo sul circuito ciaotickets al costo di 1 euro, che verrà devoluto al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara.