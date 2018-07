Premio Simpatia 2018. ecco l'elenco dei vincitori

Patrocinata dal Comune di Montesilvano, dalla Provincia di Pescara, dalla Regione Abruzzo, dalla CCIAA, dalla Fondazione PescarAbruzzo, dall’Ass.ne Editori Abruzzesi e dall’Ass.ne Sandro Pertini, torna l'annuale appuntamento con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle eccellenze abruzzesi. La 38ma edizione del "Premio Simpatia - Montis Silvanis", a cura dell'Associazione Editoriale Culturale di Pino e Elena Costa, si terrà martedì 10 luglio al Teatro del Mare. Tra gli illustri personaggi vincitori figurano la conduttrice Rai Alda D'Eusanio e la scrittrice Donatella Di Pietrantonio.

Premi anche per il professore Leonardo Seghetti, docente universitario e accademico della cucina italiana, Sara Marcozzi, consigliere regionale del M5S, Serena Massimini del Tg3 Abruzzo e alla band "Tequila & Montepulciano". Menzioni speciali per il politico Leo De Luca, il musicista Francesco Mincarini, l'artista Francesca Cinosi Gomez Mezzoprete e per l'imprenditrice Ortenzia Matalucci. Quest'anno il premio alla carriera viene assegnato al giornalista e scrittore Gianni Lussoso, autentico maestro dell'informazione e autore del romanzo "Lo sterco e il diavolo" che prende spunto dal corrotto sistema del calcio e dal malaffare di alcuni dirigenti. Restando in ambito di stampa locale, saliranno sul palco a ricevere la prestigiosa statuina Jacopo Forcella e Luciano Rabottini per il programma "Velò", vetrina sul ciclismo impreziosita dalle stupende immagini di Tony Di Matteo, Mila Cantagallo per "Cuccioli e Campioni", il direttore di Rete 8 Carmine Perantuono con "I Fatti e le Opinioni" e Gioia Salvatore, volto noto di Antenna 10 per la sua rubrica "Dippiù Abruzzo". In elenco anche diverse aziende alimentari regionali, scelte dalla commissione per i loro prodotti genuini. In caso di maltempo l’evento si svolgerà a Palazzo Baldoni.