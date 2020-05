L'annuncio della presidente Peschi: "Confermati i Premi Flaiano, saranno il primo evento di rilievo in Italia dopo il lockdown"

Pescara avrà la sua 47esima edizione dei Premi Flaiano. Lo ha confermato Carla Tiboni durante la commissione cultura alla quale ha partecipato per fare il punto sulla manifestazione che si terrà nonostante le restrizioni per il Coronavirus. A ribadirlo è la presidente della commissione Peschi. Potrebbe essere una delle poche manifestazioni che caratterizzeranno l'estate pescarese ed abruzzese, considerando la ripartenza dopo il lockdown ed i problemi legati all'organizzazione di grandi eventi a causa delle norme restrittive attualmente in vigore.

Gli eventi si svolgeranno dal 27 giugno al 5 luglio, e nella prima settimana ci saranno gli appuntamenti con il Flaiano Film Festival, il 4 la serata dedicata alla narrativa e all'italianistica il 5 la grande premiazione finale. Il fulcro ora sarà la scelta delle location con le proiezioni cinematografiche che, in mancanza di disponibilità del teatro Circus, si potrebbero tenere al teatro d'Annunzio, location all'aperto con ingresso ed uscita separati.

Il nodo resta però la serata finale, che da anni si svolge in piazza Salotto:

"I Premi Flaiano sono una manifestazione fortemente identitaria, e la giusta collocazione è nel cuore della città, comprendiamo però che ci sono molte difficoltà organizzative da questo punto di vista. Avremo comunque certamente posti ridotti, ma in questo ci aiuteranno le dirette televisive. Speriamo con l'aiuto dell'amministrazione di riuscire a risolvere nel migliore dei modi: le giurie stanno già lavorando e abbiamo un contatto con un personaggio cinematografico di rilievo per aprire la serata".

Anche a livello nazionale c'è molto interesse per l'evento, che potrebbe essere la prima manifestazione di rilievo in Italia dopo il lockdown richiamando quindi interesse sul territorio e fornendo lavoro per dieci giorni a molte persone. Ora, conclude la Peschi, si lavorerà con l'assessore Paoni Saccone e la commissione per una riuscita di successo dell'evento.