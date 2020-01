Al Massimo la premiazione del 15esimo concorso della Allegrino Onlus dedicato al tema della famiglia - FOTO

Teatro Massimo affollato da oltre 1000 persone per la cerimonia di premiazione della 15esima edizione del concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” e dedicato quest’anno al tema universale “La mia famiglia e io”. Al concorso hanno partecipato 16 istituti scolastici, 1800 studenti, con 228 vincitori. Il tema riguardava l'istituzione familiare che nell'epoca moderna può essere fonte di gioia e serenità ma anche di disagio e malessere. I partecipanti hanno presentato poesie, disegni, testi e fotografie. A premiare i vincitori la presidente Antonella Allegrino.

Bellissime, significative e ricche di fantasia le opere create da alunni, studenti e adulti sul tema della famiglia. In esse sono racchiusi messaggi positivi, emozioni e affetti che testimoniano il grande valore di questa istituzione, in qualsiasi forma si esprima, e l’importanza dei nonni, punto di riferimento di piccoli e grandi. In questa giornata di festa voglio rivolgere un saluto particolare a una bimba di 8 anni di Vasto, che ho premiato sabato nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito dove è ricoverata per le terapie. Ha vinto il concorso per il secondo anno consecutivo e spero di poterla avere di nuovo qui con me in occasione della prossima edizione. Ringrazio, infine, i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie e gli adulti che rispondono sempre con entusiasmo e disponibilità al nostro invito a partecipare al concorso