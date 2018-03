Speciale pranzo di Pasqua a Café Les Paillotes e Granchio Royal

Domenica 1° aprile appuntamento per il pranzo di Pasqua a Café Les Paillotes e al Granchio Royal. Tante prelibatezze della tradizione abruzzese, rivisitate dal resident chef Matteo Iannaccone, delizieranno gli ospiti e renderanno unico questo giorno già speciale.

Ecco cosa presenterà Café Les Paillotes per il pranzo: il menu si apre con “antipasto pasquale” a base di uovo con bacon croccante, torta rustica, pallotta cacio e ovo, coratella di agnello, ricottina appassita allo zafferano; e poi, fragrante cannellone di ricotta e spinaci; fagottello alla carbonara con brunoise di zucchine e guanciale croccante; risotto al parmigiano con ragù di capretto. Per secondo, agnello in due tempi: agnello cacio e ovo, scamone di agnello con carciofi, patate e menta. Come dessert, pastiera. Caffè e piccola pasticceria, acqua e abbinamento vino, 50 euro.

Ecco il menu del Granchio Royal per il pranzo: seppie, patate e piselli; zuppa di cozze, pomodoro e basilico. Come primo, chitarrina alle paparazze; poi, filetto di orata in crosta di zucchine, insalata e salsa al limone. Per dessert, la pastiera. Caffè, acqua e abbinamento vino, 30 euro.

Info e prenotazioni al numero 085/61809.