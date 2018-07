Portanuova: due giorni di festa in via Mazzarino

Due giorni di festa e di eventi in via Mazzarino e in tutto il quartiere attorno allo Stadio, grazie a "Quartiere in festa", l'iniziativa organizzata dalla Confesercenti e patrocinata dall'amministrazione comunale. Sabato 21 e domenica 22 luglio musica, spettacoli per bambini ed ancora un mercatino e degustazioni.

L'assessore Cuzzi:

"Sono date speciali perché non lasciano scoperta dall'animazione zone periferiche, luoghi che hanno ritrovato la propria vocazione ad accogliere ed essere contenitori di eventi, un obiettivo che noi abbiamo perseguito sin dall'inizio del mandato, perché il baricentro fosse più esteso e integrato nel contesto urbano. Una festa giunta alla seconda edizione, che punta ad animare le vie del commercio della zona stadio. Si inserisce nel calendario di eventi quartiere estate che toccherà le principali piazze cittadine, importante la sinergia con i commercianti anche per avviare il ragionamento su altri centri commerciali naturali che dovremo affiancare a quello già partito di Pescara Centro."

Sabato ci sarà Jack Johnson Blackbox Crew, Paolo Zinno Live, ed ancora street food e divertimento anche per gli amici a quattro zampe. Domenica Piero Mazzocchetti live, seguito dalla cover band di Ligabue. Nel pomeriggio e serata ci sarà animazione per bambini, balli in piazza ed ancora degustazioni.