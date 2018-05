"Pinocchio in opera", spettacolo delle marionette siciliane con Girolamo Botta

Spettacolo delle marionette siciliane della compagnia Art G. Botta dal titolo "Pinocchio in opera", favola rivisitata dalla compagnia stessa, nella storia troviamo dei personaggi della commedia dell'arte come Peppe nappa e Pulcinella, un drago malvagio ma buffo, il demone Mangia fuoco con il suo esercito di marionette e il valoroso e tenace cavaliere di francia da tutti noi conosciuto dal nome Rinaldo.

La compagnia e' stata fondata da Girolamo Botta, un artista siciliano residente in Abruzzo dal 2013. L'opera dei pupi e' un patrimonio immateriale dell'umanita' riconosciuto dall'unesco, il mondo dei pupi o marionette ci avvicina in una realta' magica e unica, trasportando bambini, giovani e adulti a vivere momenti difficili da dimenticare staccando per qualche ora la visione della solita routine giornaliera dello smartphone e televisione.