Anche quest'anno arrivera dall'alto in piazza Salotto la Befana dei vigili del fuoco

Ancora una volta vigili del fuoco e Comune di Pescara insieme per l'Epifania. Torna infatti lunedì 6 gennaio l'appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco, che si calerà dall'alto arrivando in piazza Salotto e donando regali e dolci ai bambini. Un arrivo molto spettacolare che ha sempre lasciato a bocca aperta grandi e piccini, che per l'occasione potranno visitare e visionare le attrezzature ed automezzi esposti in piazza dalle ore 16.

L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale che sottolinea anche la valenza educativa dell'evento, con la possibilità per i bambini di partecipare al percorso attrezzato ludico-educativo "Pompieropoli" gestito dall'associazione nazionale Vigili del Fuoco, un allestimento che consentirà ai giovanissimi visitatori, con elmetto in testa e dopo aver indossato la giacca della divisa, di sperimentare esperienze di intervento assimilabili allo spegnimento del fuoco, a salire lungo un scala o a calarsi dall'alto.

Ricordiamo che sempre il 6 gennaio ci sarà anche il tradizionale appuntamento con la "Befana vien dal mare" al porto turistico.