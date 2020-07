In piazza Sacro Cuore la contromanifestazione sulla legge per l'omofobia: "La Pescara che ama"

Sarà Piazza Sacro Cuore ad ospitare domenica 12 luglio, a partire dalle 21, la contromanifestazione organizzata da diverse associazioni e movimenti cittadini, alla quale hanno aderito fra gli altri Cgil, Usb, Pd e Movimento 5 Stelle come risposta al sit in che si tiene invece in piazza Salotto, nell'ambito della manifestazione "Restiamo liberi".

Al centro delle due manifestazioni lo ricordiamo, c'è la questione della legge sull'omofobia in discussione in parlamento. Gli organizzatori dell'evento, fra cui Anpi Pescara e Rete oltre il Ponte, chiedono ai cittadini di scendere in piazza per dire basta alla violenza, all'odio, intolleranza, omolesbotransbifobia, misoginia, razzismo aggiungendo che gli organizzatori dell'evento in piazza Salotto fomentano odio e discriminazione oltre alla disinformazione sulla legge stessa, ed esprimendo invece ancora una volta solidarietà verso chi è stato vittima di violenza di matrice omofoba e razzista.

