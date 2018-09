Piazza Muzii Festival ‘Suoni, Gusti, Parole’: due giorni di eventi nella movida in centro

Due giorni di eventi a Piazza Muzii ed in via De Cesaris, all'insegna della musica, dei sapori e delle parole che vedranno come protagonisti anche gli studenti dell'Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in collaborazione con Angelo Valori, il Conservatorio di Pescara ‘Luisa D’Annunzio’ con il Direttore Alfonso Patriarca e gli operatori commerciali della zona con la Confesercenti con il Presidente Gianni Taucci, con il patrocinio e il partneriato del Comune e dell’Assessorato ai Grandi Eventi dell’assessore Giacomo Cuzzi.

Giovedì 20 settembre e venerd' 21 settembre lavoratori del gusto e di cucina associati alla cultura e letteratura,con serate tematiche in cui i menù proposti saranno abbinati ai due volumi che saranno presentati dall'Alberghiero. Spazio come detto anche alla musica, con i concerti del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Due le piazze protagoniste: la primaparte, dalle 20 alle 22, in via De Cesaris, introdurrà la ‘Serata dei Briganti’ la dirigente dell’Istituto Alberghiero Di Pietro, per poi lasciare spazio alla presentazione del volume del professor Roberto Melchiorre, accompagnato dal recital-performance del professor Edoardo Oliva, con la conduzione della giornalista Gigliola Edmondo.

Dalle 22 a piazza Muzii con la musica live delle band del Conservatorio, ossia il Duo Gabriella Profeta voce e Lorenzo Della Valle alla chitarra, il Duo Emanuela Di Benedetto voce e Giulio Gentile al pianoforte e infine la band Rebecca Pecoriello voce, Andrea Di Bari al basso, Federico Manuppella alla chitarra, Simone Merciaro alle tastiere ed Emidio Vallorani alla batteria.

‘Serata dei Corsari’ venerdì 21 settembre: alle 20, in via De Cesaris, con la conduzione di Mila Cantagallo, Arianna Di Tomasso intervisterà Luca Romani, autore del volume ‘Il tempo degli ultimi Corsari’, con performance teatrale di Edoardo Oliva e Valeria Ferri; alle 22 spazio alla musica in piazza Muzii con il Duo Gabriella Profeta voce e Lorenzo Della Valle alla chitarra e con le Moody Sisters.

Durante le serate i ragazzi dell'indirizzo sala e gli aspiranti chef presenteranno i menù a tema composti da piatti e pietanze tipiche unite ad un tocco di innovazione.