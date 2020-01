Anche un'arca di Noè a Pianella per la tradizionale benedizione degli animali e festa di ringraziamento

Torna a Pianella il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali per la festa del ringraziamento, organizzata da Coldiretti. Una tradizione che va avanti ormai da oltre 20 anni e che dalle 9.30 alle 13 vedrà anche la sfilata dei trattori, nel centro della cittadina del Pescarese.

Una celebrazione per ricordare il forte legame fra gli agricoltori ed allevatori e la comunità cristiana. Quest'anno ci sarà anche una simbolica Arca di Noè come novità dell'edizione 2020. Il rito nacque dall’intuizione del presidente Coldiretti Paolo Bonomi per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana e per ringraziare il signore del raccolto concesso.

L’appuntamento è alle 9.30 con il raduno dei mezzi agricoli (Viale Regina Margherita) e degli animali (piazza Garibaldi), seguito alle 11.15 dalla messa nella Chiesa di Sant’Antonio. Alle 13 benedizione e sfilata dei trattori nelle vie del centro storico di Pianella.