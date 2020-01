A Pianella il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali per la giornata del ringraziamento - FOTO

Nonostante le condizioni meteorologiche incerte, grande affluenza di agricoltori, allevatori e cittadini per il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali a Pianella in occasione della giornata del ringraziamento, organizzata da Coldiretti Pescara diventata ormai una tradizione che unisce l'agricoltore alla comunità cristiana.

L'appuntamento infatti nacque nel 1951 per un'intuizione del presidente Bonomi, ed ha visto il raduno dei trattori e degli animali e subito dopo la celebrazione della santa messa alla presenza del Coldiretti Silvano Di Primio, il delegato dei giovani nonché presidente di sezione Giuseppe Scorrano, la responsabile sezionale di Coldiretti Donne Impresa Melania Chiappini e il consiglio direttivo con il momento delle offerte dei frutti della terra come vino, ortaggi, confetture, pasta e olio rigorosamente prodotti nel territorio di Pianella e nelle campagne pescaresi.

Al termine, la sfilata di mezzi agricoli tra le strade del paese e l’attesa benedizione dei trattori e degli animali di piccola taglia: criceti e tartarughe, cani e gatti e altri animali domestici e anche due maialini della fattoria. Coldiretti ha spiegato:

La giornata del ringraziamento è una tradizione che, inaugurata dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, venne in seguito mutuata dalla conferenza episcopale italiana per essere inserita nel calendario liturgico. Nacque, per intuizione del presidente Paolo Bonomi, per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana e per ringraziare il Signore del raccolto concesso. Un rito antico che non perde mai il suo fascino e che, in alcuni paese con tradizione agricola, è diventata una tradizione che richiama centinaia di visitatori anche dai paesi vicini e che, come in questo caso, coinvolge interamente la comunità rurale