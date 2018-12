A Pianella l'accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo

Domenica 9 dicembre a Pianella, alle ore 18, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo.

L’albero, alto come una palazzina di 7 piani, rappresenta ormai da diversi anni un'attrazione turistica per l’intera regione e l’amministrazione comunale intende, già dal prossimo anno, arricchirlo ulteriormente con nuove luci.

“Come ogni anno – spiega l’assessore alla cultura Sabrina Di Clemente – diamo il via agli eventi natalizi celebrando l’accensione del nostro gigantesco albero, meta di molti visitatori dai centri limitrofi che, attratti dalla possibilità di scattare suggestive foto dal belvedere di Piazza dei Vestini, volentieri si trattengono per gustare le specialità enogastronomiche pianellesi e visitare i negozi del centro”.

Anche quest’anno il pomeriggio sarà allietato con intrattenimenti e animazione per i più piccoli, con spettacoli che andranno avanti dalle ore 15 in poi sia in piazza dei Vestini sia su viale Regina Margherita.

Elfi, giochi, trucchi, la possibilità di fare un giro con la slitta a cavalli di Babbo Natale, un piccolo ristoro offerto dal bikers club Pianella e la partecipazione della Banda dei Babbi Natale accompagneranno grandi e piccini all’evento più atteso: l’accensione dell’albero di Natale più grande d’Abruzzo.