A Pescara arriva "Zagorche", lo spettacolo folk dei bambini prodigio bulgari

Stasera all'Auditorium Flaiano di Pescara appuntamento con "Zagorche", la compagnia folk più importante della Bulgaria composta da giovanissimi talenti fra i 6 e 17 anni che si esibiranno in canti e balli tipici della propria terra. La compagnia sta riscuotendo grande successo in tutta Italia ed Europa.

L'evento, a partire dalle 21, è aperto a tutti ed è organizzato dall'associazione Italo-Bulgara in Abruzzo, in sinergia con Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune di Pescara. Un'occasione unica per conoscere le tradizioni musicali e teatrali bulgare grazie ai giovani artisti che arrivano dalla scuola della compagnia, che vanta oltre 10.000 alunni dal 1077. L'ingresso è gratuito.