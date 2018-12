Pescara, torna il videomapping a Piazza Salotto [FOTO]

Torna a piazza della Rinascita lo spettacolo di luci e colori del videomapping 3D. Lo ha annunciato l'assessore Cuzzi, aggiungendo che domani 29 dicembre ci sarà la prima proiezione alle ore 20,30. Il videomapping sarà allestito e visibile su Palazzo Arlecchino fino al 6 gennaio ogni ora dalle 18 fino alle 20,30.

Cuzzi ha ricordato che si tratta della quarta edizione di questa suggestiva iniziativa artistica, che ogni anno ha riscosso consensi e che assieme alle luci d'artista ed agli altri eventi organizzati per le festività renderà la città un polo attrattivo turistico.

Gli organizzatori hanno illustrato i dettagli tecnici del videomapping 2018/19:

Protagonista dell'edizione 2018 è la realtà aumentata che si riverbera nella città, definendosi il videomapping anche quale strumento privilegiato di comunicazione per il turismo. Già il nome rivela molto del concept dell'opera: “Explosion”, esplosione. Luca Agnani, che aveva già lavorato sul palazzo nel 2015, gestisce il 3D esaltando l'architettura lineare e geometrica, deformando e generando volumi, dando una dimensione di definizione dinamica e altamente satura di colori e di atmosfere coinvolgenti, generate anche dalle scelte musicali.

Tramite i videomapping che si sono susseguiti negli anni, si è voluto raccontare molto della città di Pescara, narrandone le origini e ridandone l'immagine di una città che non si è “congelata” nel suo assetto urbano e architetturale. In “Explosion” la narrazione è più emotiva che di racconto, i videomapping che giocosamente si susseguiranno andranno a realizzare una trasformazione del solido e del reale per dar vita a un flusso emotivo e percettivo che provocherà nello spettatore un'immediata empatia spaziale e mentale; connessioni visive, sensoriali e sonore trasformeranno lo spazio urbano in uno spazio di realtà aumentata