Pescara Vecchia: arriva il "Sise delle monache" Day

Una serata interamente dedicata alle Sise delle Monache, dolce tipico di Guardiagrele e della tradizione abruzzese, in un percorso affascinante fra storia, esperimenti culinari e gioielli. Domenica 29 luglio a Pescara Vecchia ci sarà il "Sise Delle MonacheDay" evento patrocinato dall'amministrazione comunale ed ideato da Elisabetta di Bucchianico e Dario Oggiano di Arago Design.

Appuntamento dalle ore 21 in via delle Caserme per un programma molto ricco, come spiega l'assessore Cuzzi:

“Pescara e il suo centro storico domenica torneranno a fare da vetrina e speciale galleria dell’enogastronomia regionale . Il dolce è speciale per la sua storia e per la sua identità, che racchiude in sé e porta direttamente a Guardiagrele, borgo della Majella dove è possibile comprare e conoscere da vicino questa specialità. Ringrazio Arago Design e i suoi creativi che dopo la neola stanno facendo un’opera di recupero e di conservazione del nostro patrimonio entnografico, oltre che culinario, perché l’evento non solo racconta il dolce, ma lo consegna al futuro, promuovendone una rivisitazione e gemellando, così, la costa al cuore della Majella”.

Si parte con la storia della Pasticceria Emo Lullo di Guardiagrele, partner del progetto, che oltre alla degustazione del dolce tradizionale, guiderà il pubblico in un viaggio fatto di storia e aneddoti. Si passa poi alla mostra con le illustrazioni dell'artista Antonio Spinogatti, la presentazione del gioiello realizzato da Arago Design di Elisabetta Di Bucchianico e Dario Oggiano in ceramica, una spilla chiamate 3SISE in versione base e luxury con riflessi in oro 22 carati e una linea di accessori per la tavola decorata in stile guardiese.

Sul fronte culinario, la degustazione dello Chef Roberto Mastricola con una rivisitazione accattivante del dolce assieme ad un finger food salato. Ci sarà anche il Bartender Francesco Novelli, del Different di Corso Manthoné, il quale, nello spirito che identifica la sua costante ricerca, presenterà un cocktail ispirato alle Sise delle Monache in cui si condensano un insolito connubio tra la dimensione contemporanea delle notti metropolitane, e l'evocazione di sensazioni arcaiche provenienti dal verde e dai profumi della Majella assieme ad una degustazione di vini della Cantina Tenuta i Fauri. La serata sarà allietata dal jazz di Piero delle Monache.