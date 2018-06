Pescara Vecchia: torna la maxi tavolata del "Giovedì Unico"

Domani giovedì 21 giugno torna l'appuntamento con "Giovedì Unico", giunto ormai alla terza edizione che animerà la notte di Pescara Vecchia. Una cena evento con un'unica maxi tavolata da 500 persone in strada, lungo Corso Manthonè. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale e organizzato dal Consorzio Pescara Vecchia.

Dalle 21 oltre ad 8 menù da poter scegliere proposto dai locali che hanno aderito all'iniziativa, ci saranno musica, balli e spettacoli itineranti fino a notte fonda.

Cristian Summa del Consorzio Pescara Vecchia ha spiegato:

"Cena spettacolo con Claudio Corna Dj in Via Delle Caserme, discoteca a cielo aperto fino alle 03.00, su corso manthone ci sarà un altro evento con Cena Live Show di Fabrizio Fasciani. Ogni locale propone il proprio menu carne, menu pizza o menu aperitivo. E' possibile prenotare nel locale che si preferisce, per partecipare alla serata. Per conoscere tutte le informazioni si consiglia di visitare la pagina Facebook Pescara Vecchia, dove verranno realizzati anche dei video in diretta durante la serata."