Pescara, torna il Festival dedicato al '900

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il festival dedicato al '900. Dal 21 al 25 novembre infatti a Pescara arriva "Tempi Moderni, il Festival del 900", un tuffo nel passato fra libri, cultura, scienza ed arte al Circolo Aternino di Piazza Garibaldi. Tanti gli appuntamenti in programma per la rassegna patrocinata dall'assessorato alla cultura del Comune di Pescara ed organizzato dall'associazione culturale "Spirito del tempo".

Un festival in cui non solo verranno colti i tanti fenomeni che ispirano il presente, ma soprattutto uno sguardo al futuro affinchè il Novecento possa mantenere un ruolo da protagonista anche per le nuove generazioni. Fra gli eventi più importanti, la storia della fantascienza e della cosmonuatica Sovietica, (introdotte dall'espertissimo Flavio Sciarra) protagoniste della presentazione di "Proletkult", ultimo, romanzo di Wu Ming appena uscito, presentato dall'autore assieme all'Agenzia Alcatraz, casa editrice di "La Stella Rossa", una riscoperta direttamente dal 1906, del padre della fantascienza sovietica Aleksandr Bogdanov.

Un omaggio anche a D'Annunzio, con il fumetto dedicato al Volo su Vienna della Fly Story. Infine laboratori di falegnameria, tipografia ed uno spazio dedicato alla barberia. Gli eventi sono gratuiti.

Il programma completo: http://www.festivaldelmoderno.it/