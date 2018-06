Pescara, torna il Samsara Beach Party: divieti e modifiche alla viabilità

Domani sera sabato 30 giugno torna allo Stadio del Mare "Samsara Beach Party", la seconda edizione del format salentino che lo scorso anno portò in spiaggia a ballare oltre 5.000 persone. L'evento è patrocinato dal Comune, con l'assessore Cuzzi che ha sottolineato come l'evento sia dedicato ai giovani e sarà organizzato in totale sicurezza, esattamente come accadde lo scorso anno quando non ci furono problemi.

Scatta in zona il divieto di somministrazione e vendita di bevande in vetro oltre ad alcune modifiche alla viabilità:

"Il Party e tutti gli altri eventi fin qui da noi promossi hanno dimostrato che se un’idea funziona può essere esportata, siamo convinti che sia possibile ripetere a Pescara quello che il Samsara Beach Party ha portato a Gallipoli, per questo abbiamo riproposto il format e ci aspettiamo divertimento e festa sulla spiaggia e in città"

Giochi, musica e tanti Dj Set si alterneranno sul palco dalle 18 in poi, fino alla chiusura con la Dj Sally. Ecco i divieti che scatteranno nella zona:

divieto di fermata con rimozione forzata dalle ore 13 del 30 giugno fino alle ore 2 del 1 luglio e comunque fino al termine della manifestazione su entrambi i lati di viale della Riviera, Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra via De Amicis e via Galilei e su Piazza Primo Maggio con la precisazione che detto divieto non sarà esteso su via Gramsci e sull’area parcheggio adiacente alla Chiesa del Mare, che saranno invece aperti al pubblico transito