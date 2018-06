Pescara: sabato 23 giugno arriva per la prima volta la "Cena in bianco"

Sbarca a Pescara il format “Cena in bianco unconventional dinner” che ha riscosso grande successo in tutta Italia e nel mondo e che sabato 23 giugno animerà lo Stadio del Mare. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale, e come spiega l'assessore Cuzzi si tratta di un evento importante e suggestivo che racconterà l'Abruzzo attraverso i cibi.

"Il dress code è rigoroso, come rigoroso è tingere di bianco e di eleganza questo scorcio della nostra città che una volta finito l’evento non dovrà portare tracce del passaggio. Ci sarà la sorpresa, ma non mancherà la diversità della nostra tradizione enogastronomica e dei piatti tipici che prenderanno posto sulle tavole bianche portate e decorate da casa. Siamo pronti ad accogliere questa novità, aprendo le porte a una formula molto conosciuta all’estero, sicuri che la città sarà recepirla e farla propria, come accade con tutti gli altri eventi che curiamo”.

L'organizzatrice Laura di Gaetano ha aggiunto:

"La formula è semplice: ognuno porta ciò che serve, dunque dai tavoli, sedie, stoviglie, decorazioni, fiori, candele, candelabri, tovagliato, dai decori al cibo. Ognuno provvederà anche alla pulizia degli spazi che dovranno essere lasciati come vengono trovati, quindi dal kit fai da te non potranno mancare anche i sacchetti per la spazzatura. Il format coinvolge tanta gente in ogni parte del mondo dove si svolge e promuove convivialità, socializzazione e la valorizzazione del proprio territorio insieme alla tradizione culinaria della regione. Obiettivo dell’evento è divenire testimoni dei valori rappresentati dalle 5 E (Etica, Educazione, Eleganza, Ecologia, Estetica), sotto l’egida del bianco che dominerà l’immagine della serata. "

La serata sarà animata da un'orchestra di musicisti e cantanti diretta dal Maestro Alessandro Mazzocchetti, oltre ad artisti di strada e dj set Cesare Sampò. L'evento è gratuito, per partecipare occorre inviare un'email a: cenainbiancopescara@gmail.com.